«Милан» проиграл «Аталанте», Миранчук остался в запасе

«Милан» уступил «Аталанте» (0:3) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

У гостей забивали Кристиан Ромеро, Йосип Иличич (с пенальти) и Дуван Сапата. Российский полузащитник бергамского клуба Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» набрала 36 очков и занимает четвертое место. У «Милана» 43 очка, команда остается лидером серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Милан» — «Аталанта» — 0:3 (0:1)

Голы: Ромеро, 26 (0:1). Иличич, 53 — с пенальти (0:2). Сапата, 77 (0:3).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Калабрия, Кьер, Калюлю (Музаккьо, 57), Эрнандез, Мейте (Диас, 46), Тонали, Кессье, Самуэль Кастильехо (Манджукич, 70), Ибрагимович, Леан (Ребич, 70).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити (Кальдара, 90+1), Хатебур (Мехле, 67), де Рон, Фройлер, Иличич (Муриэль, 83), Пессина (Малиновский, 90), Гозенс (Паломино, 90+1), Сапата.

Предупреждения: Эрнандез, 37. Кессье, 51. Гозенс, 84.

Судья: Мариани.

23 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».