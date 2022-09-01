«Милан» арендует защитника «Барселоны» Деста и хавбека «Вольфсбурга» Вранкса
«Милан» арендует защитника «Барселоны» Серджиньо Деста, сообщает Football Italia. По контракту, у «россонери» будет право выкупа 21-летнего американца по окончании срока аренды.
Помимо этого, к действующим чемпионам Италии также на правах аренды присоединился полузащитник «Вольфсбурга» Астер Вранкс. У «Милана» также будет право выкупить 19-летнего бельгийца по окончании срока аренды.
В прошлом сезоне Вранкс провел за «волков» 28 матчей и забил 2 гола.
Сержиньо выступал за «Барсу» с октября 2020 года. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. Контракт американца с клубом действует до июня 2025 года.
В текущем сезоне Дест пока не сыграл ни одного матча за «Барселону».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
2
|Интер
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|
3
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|10-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-1
|8
|
5
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|
7
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
8
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
9
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
10
|Фиорентина
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
11
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
12
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|
14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
15
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
18
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
19
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|
20
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|30.08
|19:30
|
Сассуоло – Милан
|0 : 0
|30.08
|21:45
|
Рома – Монца
|3 : 0
|30.08
|21:45
|
Интер – Кремонезе
|3 : 1
|31.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Сампдория – Лацио
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Удинезе – Фиорентина
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Ювентус – Специя
|2 : 0
|31.08
|21:45
|
Наполи – Лечче
|1 : 1
|1.09
|21:45
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.09
|21:45
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0