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«Милан» арендует защитника «Барселоны» Деста и хавбека «Вольфсбурга» Вранкса

Руслан Минаев
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«Милан» арендует защитника «Барселоны» Серджиньо Деста, сообщает Football Italia. По контракту, у «россонери» будет право выкупа 21-летнего американца по окончании срока аренды.

Помимо этого, к действующим чемпионам Италии также на правах аренды присоединился полузащитник «Вольфсбурга» Астер Вранкс. У «Милана» также будет право выкупить 19-летнего бельгийца по окончании срока аренды.

В прошлом сезоне Вранкс провел за «волков» 28 матчей и забил 2 гола.

Сержиньо выступал за «Барсу» с октября 2020 года. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. Контракт американца с клубом действует до июня 2025 года.

В текущем сезоне Дест пока не сыграл ни одного матча за «Барселону».

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