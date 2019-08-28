Михайловича выписали из больницы. Тренер борется с лейкемией
15:51
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы. Он прошел первую стадию лечения от лейкемии. Несмотря на болезнь, он присутствовал на матче первого тура серии А с «Вероной» (1:1).
13 июля тренер объявил о том, что у него диагностировали лейкемию. После этого его поместили в клинику Сант'Орсола, где он прошел первую стадию химиотерапии. Спустя 43 дня после начала лечения его отпустили домой перед началом второго этапа лечения.
По данным итальянских СМИ, 50-летний тренер намерен руководить командой и в следующем матче против СПАЛ.
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