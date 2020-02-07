Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович вышел из больницы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он проходил лечение противовирусными препаратами.

В июле было объявлено, что у Михайловича диагностирована лейкемия. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии. Также ему была сделана трансплантация костного мозга.

Пока неизвестно, сможет ли сербский специалист присутствовать на скамейке по ходу матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ромы».