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Новости   //    Футбол   //    Италия

Михайлович вышел из больницы

16:55
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович вышел из больницы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он проходил лечение противовирусными препаратами.

В июле было объявлено, что у Михайловича диагностирована лейкемия. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии. Также ему была сделана трансплантация костного мозга.

Пока неизвестно, сможет ли сербский специалист присутствовать на скамейке по ходу матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

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