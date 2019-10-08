Михайлович выписан из больницы после второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia. Он прошел второй курс химиотерапии. Ранее у тренера была диагностирована лейкемия.

Сербский специалист лег в больницу для прохождения второго курса химиотерапии 9 сентября. При этом ему позволили быть на тренерской скамейке во время последнего матча чемпионата Италии с «Лацио» (2:2). Первый этап его лечения стартовал в июле нынешнего года.

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