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Михайлович выписан из больницы после второго курса химиотерапии

15:20
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia. Он прошел второй курс химиотерапии. Ранее у тренера была диагностирована лейкемия.

Сербский специалист лег в больницу для прохождения второго курса химиотерапии 9 сентября. При этом ему позволили быть на тренерской скамейке во время последнего матча чемпионата Италии с «Лацио» (2:2). Первый этап его лечения стартовал в июле нынешнего года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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