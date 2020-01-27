Михайлович снова лег в больницу
12:15
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович снова попал в больницу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В июле было объявлено, что у Михайловича диагностирована лейкемия. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии. Также ему была сделана трансплантация костного мозга.
Сейчас Михайловичу предстоит пройти лечение противовирусными препаратами, что является обязательным после таких операций. В клубе надеются, что в скором времени сербский специалист сможет снова приступить к работе.
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