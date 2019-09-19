Михайлович помог «Болонье» совершить камбэк в матче с «Брешией»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович повлиял на результат матча 3-го тура чемпионата Италии с «Брешией» (4:3), сообщает La Rete 7. В первом тайме его команда уступала 1:3, и в перерыве сербский специалист произнес речь по телефону из палаты.

Во втором тайме «Болонья» сумела переломить ход встречи и выиграть матч со счетом 4:3. После игры футболисты поехали к Михайловичу в больницу, но внутрь никого не пустили. Игроки собрались под окнами тренера и начали скандировать его имя.