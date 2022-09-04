Михайлович может быть уволен с поста главного тренера «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может быть уволен со своего поста, пишет инсайдер Николо Скира.

Руководство клуба рассматривает возможность отставки главного тренера.

Окончательное решение будет приниматься после следующих двух матчей команды в чемпионате Италии: в шестом туре «Болонья» сыграет с «Фиорентиной», в седьмом — с «Эмполи».

На данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице. В пяти матчах «Болонья» набрала только 3 очка.