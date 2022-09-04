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4 сентября, 19:08

Михайлович может быть уволен с поста главного тренера «Болоньи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может быть уволен со своего поста, пишет инсайдер Николо Скира.

Руководство клуба рассматривает возможность отставки главного тренера.

Окончательное решение будет приниматься после следующих двух матчей команды в чемпионате Италии: в шестом туре «Болонья» сыграет с «Фиорентиной», в седьмом — с «Эмполи».

На данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице. В пяти матчах «Болонья» набрала только 3 очка.

Синиша Михайлович
ФК Болонья
ФК Фиорентина
ФК Эмполи
0
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 Торино 5 3 1 1 6-5 10
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 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
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 Интер 5 3 0 2 11-8 9
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 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
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 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
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 0 : 0
4.09 16:00
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Удинезе – Рома
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5.09 19:30
Монца – Аталанта
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Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
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Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

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Петр Зелиньски

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Наполи

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Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

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Луиш Машимиану

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