Михайлович извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Милана»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:5).

«Эту игру прокомментировать очень просто, — цитирует Михайловича Football Italia. — Когда ты проигрываешь 1:5, ты закрываешь рот и извиняешься перед болельщиками и перед клубом, ты принимаешь критику и испытываешь чувство стыда. Если у моих игроков есть хоть немного достоинства, они поступят так же. Это была не игра. Это было одностороннее движение.

Теперь нам нужно решить, хотим ли мы бороться за еврокубки в следующем сезоне или же удовлетвориться местом в середине турнирной таблице. Если мы хотим чего-то захватывающего, нам нужны перемены. После такого поражения это очевидно. Мы слишком нестабильны».

«Болонья» занимает десятое место в чемпионате Италии, имея в активе 43 очка в 34 играх.