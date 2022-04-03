«Я знаю, что одержу победу. И вы тоже сможете победить». Михайлович из больницы дал установку игрокам «Болоньи»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пообщался с футболистами по видеосвязи из больничной палаты. Он дал установку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Милана».
«Физически меня не будет с вами, но мысленно я всегда рядом. К сожалению, нас снова на время разъединили. Но я буду биться в больничной палате ради вас. И, уверен, что вы будете биться на футбольном поле ради меня.
Мы уже один раз победили эту болезнь. И сделаем это еще раз. Не сомневаюсь. Жизнь — это умение преодолевать трудности. Путь каждого полон испытаний, но сдавать никогда нельзя.
В трудный момент ты должен проявить мужество. Можно начать плакать и жаловаться на судьбу. А можно бороться и думать о лучшем.
Сейчас я закрыт в маленькой палате. Но я верю лечащим врачам. Так что хочу видеть на ваших лицах энтузиазм, а не озабоченность. Я знаю, что одержу победу. И знаю, что вы тоже сможете победить», — цитирует Михайловича Football Italia.
В июле 2019 года Михайлович сообщил, что у него обнаружили лейкемию. Сербский специалист перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. В начале мая 2020 года его выписали из больницы.
В марте 2022 года стало известно, что болезнь вернулась.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
6
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
7
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
|2.04
|16:00
|
Специя – Венеция
|1 : 0
|2.04
|19:00
|
Лацио – Сассуоло
|2 : 1
|2.04
|21:45
|
Салернитана – Торино
|0 : 1
|3.04
|13:30
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|3.04
|16:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|3.04
|16:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сампдория – Рома
|- : -
|3.04
|21:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|4.04
|19:30
|
Верона – Дженоа
|- : -
|4.04
|21:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5