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«Я знаю, что одержу победу. И вы тоже сможете победить». Михайлович из больницы дал установку игрокам «Болоньи»

Михайлович из больницы дал установку игрокам «Болоньи» на матч с «Миланом»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пообщался с футболистами по видеосвязи из больничной палаты. Он дал установку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Милана».

«Физически меня не будет с вами, но мысленно я всегда рядом. К сожалению, нас снова на время разъединили. Но я буду биться в больничной палате ради вас. И, уверен, что вы будете биться на футбольном поле ради меня.

Мы уже один раз победили эту болезнь. И сделаем это еще раз. Не сомневаюсь. Жизнь — это умение преодолевать трудности. Путь каждого полон испытаний, но сдавать никогда нельзя.

В трудный момент ты должен проявить мужество. Можно начать плакать и жаловаться на судьбу. А можно бороться и думать о лучшем.

Сейчас я закрыт в маленькой палате. Но я верю лечащим врачам. Так что хочу видеть на ваших лицах энтузиазм, а не озабоченность. Я знаю, что одержу победу. И знаю, что вы тоже сможете победить», — цитирует Михайловича Football Italia.

В июле 2019 года Михайлович сообщил, что у него обнаружили лейкемию. Сербский специалист перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. В начале мая 2020 года его выписали из больницы.

В марте 2022 года стало известно, что болезнь вернулась.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Синиша Михайлович
ФК Болонья
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
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4.04 21:45
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Ювентус

 21
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Джованни Симеоне

Верона

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Интер

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Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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Специя

 25 1 5
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