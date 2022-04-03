«Я знаю, что одержу победу. И вы тоже сможете победить». Михайлович из больницы дал установку игрокам «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пообщался с футболистами по видеосвязи из больничной палаты. Он дал установку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Милана».

«Физически меня не будет с вами, но мысленно я всегда рядом. К сожалению, нас снова на время разъединили. Но я буду биться в больничной палате ради вас. И, уверен, что вы будете биться на футбольном поле ради меня.

Мы уже один раз победили эту болезнь. И сделаем это еще раз. Не сомневаюсь. Жизнь — это умение преодолевать трудности. Путь каждого полон испытаний, но сдавать никогда нельзя.

В трудный момент ты должен проявить мужество. Можно начать плакать и жаловаться на судьбу. А можно бороться и думать о лучшем.

Сейчас я закрыт в маленькой палате. Но я верю лечащим врачам. Так что хочу видеть на ваших лицах энтузиазм, а не озабоченность. Я знаю, что одержу победу. И знаю, что вы тоже сможете победить», — цитирует Михайловича Football Italia.

В июле 2019 года Михайлович сообщил, что у него обнаружили лейкемию. Сербский специалист перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. В начале мая 2020 года его выписали из больницы.

В марте 2022 года стало известно, что болезнь вернулась.