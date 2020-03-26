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Мхитаряну комфортнее в «Роме», чем в «Арсенале»

05:32

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный у «Арсенала», признался, что ему комфортнее в итальянском клубе. Однако пока он не готов сказать, останется ли в Риме.

— Когда я был в «Арсенале», тренер спрашивал меня о разных вещах, — цитирует The Times Мхитаряна. — Философия Эмери отличается от Фонсеки, но здесь я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в лучший футбол, и думаю, что он мне подходит.

Предпочитаю футбол Фонсеки, потому что мы играем в атаку, пытаемся держать мяч все время, и, конечно, мне нравится такая игра. Мое будущее? Сейчас я не могу ничего сказать, потому что футбол быстро меняется.

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