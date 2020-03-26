Мхитаряну комфортнее в «Роме», чем в «Арсенале»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный у «Арсенала», признался, что ему комфортнее в итальянском клубе. Однако пока он не готов сказать, останется ли в Риме.

— Когда я был в «Арсенале», тренер спрашивал меня о разных вещах, — цитирует The Times Мхитаряна. — Философия Эмери отличается от Фонсеки, но здесь я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в лучший футбол, и думаю, что он мне подходит.

Предпочитаю футбол Фонсеки, потому что мы играем в атаку, пытаемся держать мяч все время, и, конечно, мне нравится такая игра. Мое будущее? Сейчас я не могу ничего сказать, потому что футбол быстро меняется.