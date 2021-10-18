Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался о поражении своей команды в матче 8-го тура серии А с «Ювентусом».

«Мы разочарованы. Мы были лучшими сегодня, создавали много моментов, чтобы забить. Мы могли сыграть лучше, чтобы выиграть. Мы улучшаемся и знаем, что сможем победить, если будем продолжать так играть», — цитирует Мхитаряна Football Italia.

«Ювентус» в восьми турах серии А набрал 14 очков и поднялся на 7-е место. «Рома» (15) идет на 4-м месте.