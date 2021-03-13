Мхитарян пропустит три недели из-за травмы
Полузащитник «Ромы» и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян пропустит из-за травмы голени около трех недель, сообщает Vnews.am.
32-летний хавбек был заменен в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (3:0).
Мхитарян, таким образом, вернется к тренировкам после паузы на матчи сборных в квалификации ЧМ-2022.
Сборная Армении 25, 28 и 31 марта сыграет против сборных Лихтенштейна (на выезде), Исландии (дома) и Румынии (дома).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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