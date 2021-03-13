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Мхитарян пропустит три недели из-за травмы

22:10
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Полузащитник «Ромы» и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян пропустит из-за травмы голени около трех недель, сообщает Vnews.am.

32-летний хавбек был заменен в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (3:0).

Мхитарян, таким образом, вернется к тренировкам после паузы на матчи сборных в квалификации ЧМ-2022.

Сборная Армении 25, 28 и 31 марта сыграет против сборных Лихтенштейна (на выезде), Исландии (дома) и Румынии (дома).

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