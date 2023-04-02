Мхитарян признался, что у «Интера» есть психологическая проблема

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что думает о поражении в матче против «Фиорентины» (0:1).

«Чувствую свою вину, так как не смог забить гол. У меня была хорошая возможность. Нам сейчас не хватает спокойствия, есть психологическая проблема. Мы не забиваем три матча подряд. Нужно прибавлять», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

После 28 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.