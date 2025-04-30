Мхитарян — о своей игре в этом сезоне: «Поначалу мне было тяжело»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал свою игру в этом сезоне.

«Поначалу... Я не то чтобы испытывал проблемы, просто был не в лучшей форме, это разные вещи. Но матч следовал за матчем, моя игра улучшалась, и сейчас, мне кажется, я уже в хорошей форме. Благодарен партнерам по команде и персоналу, которые помогли мне достичь своего привычного уровня. Но в целом это тяжелый сезон. Мы хотим завершить его каким-нибудь трофеем, потому что у нас отличный состав и отличная команда», — цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

В этом сезоне на счету 36-летнего хавбека 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился голом и 5 результативными передачами.

30 апреля «Интер» сыграет против «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.