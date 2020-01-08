Мхитарян получил травму бедра в матче с «Торино»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил повреждение в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:2), сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.В этой игре он вышел на замену.

Сообщается, что это не рецидив его предыдущей травмы, после которой он недавно восстановился. Пока неизвестно, сколько пропустит армянский футболист.

30-летний игрок в текущем сезоне провел 11 матчей за «Рому» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.