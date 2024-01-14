Мхитарян назвал игроков «Интера» чемпионами

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян похвалил игроков клуба. В начале этого года футболист подписал новое соглашение с командой.

«В этой команде все игроки — чемпионы. Мы все помогает и жертвуем друг для друга, мы все хотим выигрывать, и потому я с уверенностью могу сказать, что эта команда» — цитирует Мхитаряна fcinter1908.it.

В серии А «Интер» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко.