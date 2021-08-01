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Мхитарян хочет побороться с «Ромой» за скудетто

08:22
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян планирует выиграть с командой серию А в этом сезоне.

«Я никогда не играл просто ради удовольствия. Без трофея серии А по окончании карьеры ничего не останется. Тем, кто стремится выиграть скудетто в этом сезоне, придется иметь дело с «Ромой». Я и мои товарищи по команде хотят, чтобы победа осталась в истории клуба», — цитирует Мхитаряна Il Corriere dello Sport.

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 46 матчей за «Рому», на его счету 15 голов и 13 результативных передач. В июне 2021 года 32-летния армянин продлил контракт с клубом до 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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