Мхитарян готов пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Роме»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий в сезоне-2019/20 за «Рому» на правах аренды, намерен остаться в римском клубе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 31-летний армянин готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в «Рому» на постоянной основе. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов выслушать предложение римлян по игроку.

На счету Мхитаряна 6 голов и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.