Мхитарян готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Роме»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий в сезоне-2019/20 за «Рому», готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в римской команде на постоянной основе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 31-летний армянин доволен своим положением в Италии и хотел бы продолжить выступления в серии А.

В сезоне-2019/20 Мхитарян провел за «Рому» 20 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.