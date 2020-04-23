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Мхитарян готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Роме»

16:36
Генрих Мхитарян (слева). Фото AFP
Генрих Мхитарян (слева). Фото AFP
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий в сезоне-2019/20 за «Рому», готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в римской команде на постоянной основе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 31-летний армянин доволен своим положением в Италии и хотел бы продолжить выступления в серии А.

В сезоне-2019/20 Мхитарян провел за «Рому» 20 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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