Мэйтленд-Найлс попрощался с болельщиками «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Эйнсли Мэйтланд-Найлс, арендованный у «Арсенала», попрощался с римским клубом.

«Отличный способ завершить сезон. Спасибо болельщикам «Ромы», игрокам и персоналу за то, что приняли и поверили в меня как в одного из них за то короткое время, что мы провели вместе. Огромный опыт быть частью истории вместе с клубом», — написал Мэйтланд-Найлс в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что «Рома» не станет выкупать 24-летнего англичанина у лондонского клуба.

В минувшем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 12 матча за «Рому» и не отметился результативными действиями.