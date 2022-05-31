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Мэйтленд-Найлс попрощался с болельщиками «Ромы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Эйнсли Мэйтланд-Найлс, арендованный у «Арсенала», попрощался с римским клубом.

«Отличный способ завершить сезон. Спасибо болельщикам «Ромы», игрокам и персоналу за то, что приняли и поверили в меня как в одного из них за то короткое время, что мы провели вместе. Огромный опыт быть частью истории вместе с клубом», — написал Мэйтланд-Найлс в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что «Рома» не станет выкупать 24-летнего англичанина у лондонского клуба.

В минувшем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 12 матча за «Рому» и не отметился результативными действиями.

ФК Арсенал (Лондон)
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
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Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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