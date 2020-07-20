Месси оценил выступление «Барселоны» в чемпионате Испании

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Алавесом» (5:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании. Также он оценил выступление каталонской команды в ла лиге, она заняла второе местов турнирной таблице.

— Трудный матч из-за времени и жары, — цитирует аргентинца Marca. — Команда отреагировала по-другому по сравнению с предыдущими играми. Это важный шаг к тому, что будет дальше. Мы не провели великолепный сезон, если смотреть на игру и результат. Должны быть более постоянными.

Победа в споре бомбардиров? Индивидуальные достижения второстепенны. Мне бы хотелось, чтобы приз сопровождался титулом чемпиона.

Перед матчем с «Наполи» нам нужно немного тишины. Важно очистить голову и вернуться с большим энтузиазмом, чем когда-либо.