Мертенс вернулся в Бельгию, где продолжит восстановление после травмы
00:19
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс вернулся в Бельгию для прохождения курса реабилитации, сообщается на официальном сайте клуба.
33-летний бельгиец вернулся к специалисту, у которого уже лечил травму лодыжки в декабре. Игрок получил повреждение в середине декабря в матче против «Интера».
В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://sscnapoli.it/static/news/Mertens-rientrato-in-Belgio-per-la-riabilitazione-della-caviglia-sinistra-22326.aspx
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