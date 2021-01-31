Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мертенс вернулся в Бельгию, где продолжит восстановление после травмы

00:19
Теги:

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс вернулся в Бельгию для прохождения курса реабилитации, сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний бельгиец вернулся к специалисту, у которого уже лечил травму лодыжки в декабре. Игрок получил повреждение в середине декабря в матче против «Интера».

В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://sscnapoli.it/static/news/Mertens-rientrato-in-Belgio-per-la-riabilitazione-della-caviglia-sinistra-22326.aspx

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир