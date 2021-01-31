Мертенс вернулся в Бельгию, где продолжит восстановление после травмы

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс вернулся в Бельгию для прохождения курса реабилитации, сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний бельгиец вернулся к специалисту, у которого уже лечил травму лодыжки в декабре. Игрок получил повреждение в середине декабря в матче против «Интера».

В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.