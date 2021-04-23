Мертенс повторил рекорд «Наполи» по голам в серии А
06:53
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс забил гол в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (5:2).
33-летний бельгиец повторил рекорд неаполитанцев по голам в серии А, забив 102 гола. Этот успех форвард посвятил своей бабушке, которая скончалась на прошлой неделе. Также Мертенс является лидером «Наполи» по голам (135).
В текщем сезоне Мертенс провел 32 матча, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю