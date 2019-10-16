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Мертенс получил улучшенное предложение от китайского клуба

20:57
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Один из китайских клубов, который пока не называется, предлагает 32-летнему бельгийцу зарплату в размере 17 миллионов евро за сезон, утверждает Corriere dello Sport.

Ранее Мертенсу предлагали 12 миллионов за сезон. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 8 матчей, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

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