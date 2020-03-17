Мертенс поблагодарил врачей за работу

Форвард «Наполи»? Дрис Мертенс поблагодарил врачей за их работу во время пандемии коронавируса.

- Я знаю, что это трудное время для вас, но вы все делаете отличную работу, — написал Мертенс в Instagram. - Спасибо за то, что вы делаете.

Вы даже не можете быть рядом со своими семьями. Я хотел сказать спасибо и пожелать оставаться сильными.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Италии составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.