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Мертенс поблагодарил врачей за работу

08:19
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Форвард «Наполи»? Дрис Мертенс поблагодарил врачей за их работу во время пандемии коронавируса.

- Я знаю, что это трудное время для вас, но вы все делаете отличную работу, — написал Мертенс в Instagram. - Спасибо за то, что вы делаете.

Вы даже не можете быть рядом со своими семьями. Я хотел сказать спасибо и пожелать оставаться сильными.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Италии составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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