Мертенс остался доволен игрой «Наполи» против «Лацио»: «Важно всегда так выступать»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс высказался о победном матче команды против «Лацио» (4:0) в серии А. В этой встрече бельгиец оформил дубль.

«Мы сыграли свою лучшую игру в сезоне, сейчас важно всегда так выступать. Впереди нас ждут сложные матчи, но это было прекрасно. Меня не раздражает критика. Мне нужно проявлять себя каждый день, и это всегда в удовольствие », — цитирует Мертенса DAZN.

Футболист также прокомментировал информацию о своем будущем в «Наполи». Клуб не спешит продлевать контракт с игроком.

«Я всегда говорил, что надеюсь остаться здесь. Большего пока не могу сказать», — добавил он.

«Наполи» набрал 35 очков и вновь вышел на первое место. У идущего вторым «Милана» на три очка больше. «Лацио» на восьмом месте — 21 очко.