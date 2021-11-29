Мертенс остался доволен игрой «Наполи» против «Лацио»: «Важно всегда так выступать»
07:45
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс высказался о победном матче команды против «Лацио» (4:0) в серии А. В этой встрече бельгиец оформил дубль.
«Мы сыграли свою лучшую игру в сезоне, сейчас важно всегда так выступать. Впереди нас ждут сложные матчи, но это было прекрасно. Меня не раздражает критика. Мне нужно проявлять себя каждый день, и это всегда в удовольствие», — цитирует Мертенса DAZN.
Футболист также прокомментировал информацию о своем будущем в «Наполи». Клуб не спешит продлевать контракт с игроком.
«Я всегда говорил, что надеюсь остаться здесь. Большего пока не могу сказать», — добавил он.
«Наполи» набрал 35 очков и вновь вышел на первое место. У идущего вторым «Милана» на три очка больше. «Лацио» на восьмом месте — 21 очко.
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