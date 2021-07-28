Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мертенс не сможет играть до октября

09:11
Теги:

В начале июля нападающий «Наполи» Дрис Мертенс перенес операцию на плече. 34-летний бельгийский футболист будет вынужден отсутствовать до октября 2021-го года, пропустив тем самым более месяца со старта нового сезона серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом, у «Наполи» еще есть возможность продлить контракт с игроком до 2022 года, однако агенты Мертенса уже начали вести переговоры с клубами из МЛС относительно возможного перехода их клиента летом следующего года. Одним из главных претендентов на бельгийца считается «Интер Майами».

В сезоне-2020/21 Мертенс провел 29 матчей в чемпионате Италии, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония, США и Китай — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Медведева привел в бешенство вопрос иностранного журналиста про флаг России
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
Павлюченкова — Бенчич: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд