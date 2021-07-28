Мертенс не сможет играть до октября

В начале июля нападающий «Наполи» Дрис Мертенс перенес операцию на плече. 34-летний бельгийский футболист будет вынужден отсутствовать до октября 2021-го года, пропустив тем самым более месяца со старта нового сезона серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом, у «Наполи» еще есть возможность продлить контракт с игроком до 2022 года, однако агенты Мертенса уже начали вести переговоры с клубами из МЛС относительно возможного перехода их клиента летом следующего года. Одним из главных претендентов на бельгийца считается «Интер Майами».

В сезоне-2020/21 Мертенс провел 29 матчей в чемпионате Италии, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.