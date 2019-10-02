Мертенс может уйти из «Наполи» в конце сезона

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс в конце сезона может покинуть клуб — он не спешит продлевать контракт.

— Не знаю, где буду играть в следующем сезоне, я не определился со своим будущим, — цитирует Voetbal Sport Magazine Мертенса. — Пока что меня заботит лишь то, чтобы отыграть как можно лучше сыграть за «Наполи».

32-летний бельгиец в 6 матчах сезона забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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