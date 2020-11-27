Мертенс: «Было тяжело играть в майке с номером Марадоны»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс рассказал о своих ощущениях от матча Лиги Европы против «Риеки» (2:0), который стал первым для команды из Неаполя после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

Перед игрой все футболисты выстроились в ряд, облачившись в майки с номером «10», под которым Марадона играл за «Наполи».

— Марадона оказал большое влияние на всех, кто жил и живет в южной части Италии, — приводит Sky Sports слова Мертенса. — Мне было тяжело надевать майку с номером «10», под которым играл Марадона. Конечно, я мечтал о такой чести, но не при таких обстоятельствах.

Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Аргентинец выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.