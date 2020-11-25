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Мэр Неаполя хочет назвать стадион в честь Диего Марадоны

22:17
Диего Марадона в день презентации на &quot;Сан-Паоло&quot;. Фото Twitter
Диего Марадона в день презентации на &quot;Сан-Паоло&quot;. Фото Twitter
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Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис намерен назвать домашний стадион «Наполи» «Сан-Паоло» именем Диего Марадоны. На своей странице в Twitter он написал: «Назовем стадион «Сан-Паоло» в честь Диего Марадоны!»

Аргентинец выступал за неаполитанский клуб с 1984 по 1991 год, выиграл с ними два титула чемпиона Италии, Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА.

Сегодня, 25 ноября, стало известно о смерти Марадоны, которому было 60 лет. По предварительным данным причиной стала остановка сердца.

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