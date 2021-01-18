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Мэр Флоренции пообещал реконструкцию стадиона «Фиорентины»

17:05
Домашний стадион «Фиорентины». Фото Twitter
Домашний стадион «Фиорентины». Фото Twitter
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Мэр Флоренции Дарио Нарделла пообещал провести реконструкцию домашнего стадиона «Фиорентины» «Артемио Франки», информирует La Gazzetta dello Sport.

«С сегодняшнего дня начинаю работу над проектом реновации «Артемио Франки», отбросив в сторону всю критику. Мы будем усердно работать, чтобы дать Флоренции стадион, соответствующий ее спортивным амбициям. Стадион принадлежит городу Флоренция, и мы не можем позволить себе не чтить его историю и оставлять его заброшенным», — сказал Нарделла на пресс-конференции.

Стадион «Артемио Франки» был построен в 1931 году и лишь дважды ремонтировался — в 1990 и 2013 годах.

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