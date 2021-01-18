Мэр Флоренции пообещал реконструкцию стадиона «Фиорентины»

Мэр Флоренции Дарио Нарделла пообещал провести реконструкцию домашнего стадиона «Фиорентины» «Артемио Франки», информирует La Gazzetta dello Sport.

«С сегодняшнего дня начинаю работу над проектом реновации «Артемио Франки», отбросив в сторону всю критику. Мы будем усердно работать, чтобы дать Флоренции стадион, соответствующий ее спортивным амбициям. Стадион принадлежит городу Флоренция, и мы не можем позволить себе не чтить его историю и оставлять его заброшенным», — сказал Нарделла на пресс-конференции.

Стадион «Артемио Франки» был построен в 1931 году и лишь дважды ремонтировался — в 1990 и 2013 годах.