Мэр Бергамо Джорджио Гори ответил на слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Руководитель туринцев выразил сомнение, что «Аталанта» заслужила право играть в Лиге чемпионов.

- Я уважаю Андреа Агнелли, но на самом деле не согласен с ним, — написал Гори в Twitter. — По сравнению с элитой богатых и знаменитых, я гораздо больше предпочитаю результат, достигнутый на поле. Даже если они представляют «всего лишь» провинциальный город, они заработали свое место в Европе потом и воображением.

Это называется спорт.