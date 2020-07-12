Менеджера «Аталанты» могут наказать за оскорбление болельщика «Наполи»

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении менеджера «Аталанты» Мирко Мойоли, сообщает Tuttosport.

Перед матчем с «Ювентусом» (2:2) выходящего из клубного автобуса тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини спросил болельщик «Наполи»: «Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Вперед, «Наполи»!»

В ответ Мойоли назвал болельщика «терроне» — оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.

По итальянским законам «территориальная дискриминация» в стране приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.