Менеджера «Аталанты» могут наказать за оскорбление болельщика «Наполи»
12:27
Федерация футбола Италии начала расследование в отношении менеджера «Аталанты» Мирко Мойоли, сообщает Tuttosport.
Перед матчем с «Ювентусом» (2:2) выходящего из клубного автобуса тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини спросил болельщик «Наполи»: «Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Вперед, «Наполи»!»
В ответ Мойоли назвал болельщика «терроне» — оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.
По итальянским законам «территориальная дискриминация» в стране приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.
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