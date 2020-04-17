Бывший игрок «Баварии» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа высказался о работе Хосепа Гвардьолы, который тренировал марокканца с 2014 по 2016 год в Мюнхене, а теперь возглавляет «Манчестер Сити».

— Тактически Хосеп — лучший тренер в мире, я не вижу никого лучше него в этом аспекте, — цитирует Goal.com Бенатиа. — Тем не менее, Гвардьола мне не очень понравился в плане отношений с игроками. Тут он меня не впечатлил. Безусловно, он может подойти «Ювентусу», но я считаю, что у нынешнего тренера Маурицио Сарри отличное видение футбола.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Гвардьола может возглавить «Ювентус».