Медосмотр не выявил серьезной травмы у Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди прошел медосмотр по поводу возможной травмы колена. Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 26-летний форвард избежал серьезного повреждения.

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), а также на встречу 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления своей супруги и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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