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Новости   //    Футбол   //    Италия

Медики клубов чемпионата Италии не против возобновления сезона

00:40

Представили медицинских штабов из клубов серии А не против возобновления сезона, сообщает Corriere della Sera. Ранее стало известно, что только три клуба утвердили медицинские протоколы.

— Медики сейчас хотят уточнить, что эти документы предназначены исключительно для обеспечения безопасности игроков, — отмечено в их обращении. — Надеемся, что они будут использованы только для этой цели.

По сути, никто из нас не против завершения сезона, нет никаких попыток заблокировать его. Мы все стремимся к тому, чтобы турнир пришел к естественному завершению. Проблема в том, что это должно быть сделано безопасно. Дело во времени.

Ожидается, что итальянское правительство ослабит меры по самоизоляции с 4 мая. Планируется, что тренировки начнутся 18 мая, а чемпионат возобновится в середине июня.

По данным Worldometers на 26 апреля, в Италии зарегистрировано 195 352 случая заражения коронавирусом — третий результат в мире. Зафиксировано 26 384 летальных исхода (второй показатель), выздоровели 63 120 человек.

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