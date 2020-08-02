Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от завоевания «Золотой бутсы». Он забил 36 голов в чемпионате Италии.

— Я очень счастлив и горжусь достигнутым, — приводит слова форварда Football Italia. — Особенно когда оглядываюсь назад на то, с чего начал, и на все, через что прошел. Если вы действительно верите, иногда мечты сбываются. Я могу только поблагодарить тренера и персонал, моих товарищей по команде, могу заверить вас, что эти рекорды для всей команды.

Также благодарен болельщикам «Лацио», которые помогли мне почувствовать себя незаменимым, этим очень горд. Хочу стать живым примером того, что если не сдаваться, то можно достичь любой цели. Горжусь своим местом в истории спорта.