Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий Мауро Икарди может перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, «ПСЖ», за который 27-летний аргентинец выступает на правах аренды из «Интера» в сезоне-2019/20, собирается выкупить футболиста за 70 миллионов евро, чтобы продать его «Ювентусу» за еще большую сумму. «Старая синьора» заинтересована в Икарди и может включить в сделку по игроку полузащитника Миралема Пьянича.

В сезоне-2019/20 на счету Икарди 19 голов и 4 результативных передачи в 29 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 75 миллионов евро.