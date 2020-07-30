Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Кальяри» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии. Ранее туринцы обеспечили себе чемпионское звание.

— Проблема в том, что мы — единственная команда в Европе, которой приходится играть пять матчей за 12 дней, — приводит слова специалиста Football Italia. — Посмотрим, в каком состоянии будем завтра. Возможно, выставим команду до 23 лет, чтобы каждый мог немного отдохнуть. С точки зрения мотивации и целеустремленности это был нетипичный матч, его нельзя рассматривать так же, как и остальную часть сезона. Наш пас хорош, но скорость, с которой мяч ходит — это проблема.

У нас дома осталось девять игроков с травмами, очевидно, у меня есть некоторые сомнения перед «Лионом». Посмотрим, кто поправится. Роналду был очень мотивирован, хотел играть, был действительно полон энтузиазма и чувствовал себя хорошо. Мы приняли решение вместе, он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой.