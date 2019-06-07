Маурицио Сарри: "Я не предатель"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил критикам, которые называют его предателем за намерение возглавить "Ювентус". Ранее 60-летний специалист работал в Италии с "Наполи".

– Я не предатель. Предатель – это тот, кто избегает вызовов, кто отдает предпочтение личным целям, а не коллективным, – цитирует A Bola Сарри. – Я же всегда уважал переднюю часть футболки, где находится эмблема клуба, а не заднюю, где написано имя. Для меня интересы коллектива важнее всего.

Сколько игроков прошли и через "Милан", и через "Интер"? Конечно, это не всегда приятные переходы. Но такое случается в течение карьеры.