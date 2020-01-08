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Маурицио Сарри: «Вижу Роналду снова счастливым, потому что колено его не беспокоит»

11:36
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает, что Криштиану Роналду смог снова набрать отличную форму, избавившись от проблем с коленом. Португалец испытывал дискомфорт с начала ноября прошлого года.

— У Роналду больше нет проблем с коленом, — цитирует A Bola Сарри. — Теперь он пользуется своим прекрасным физическим и психологическим состоянием. Я вижу его наконец-то счастливым, потому что колено его не беспокоит. Теперь он может снова показывать свой лучший футбол.

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