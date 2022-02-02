Маурицио Сарри в скором времени может покинуть «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри остался недоволен работой клуба в зимнее трансферное окно, сообщает Rai Sport.

Итальянцы приобрели лишь одного игрока этой зимой — 23-летнего полузащитника Жоване Кабрала. Сарри и его штаб даже не знали, что это за футболист. Только после подписания хавбека, они посмотрели видеонарезку с его игрой.

Таким образом, специалист был очень недоволен трансферной политикой клуба. Отмечается, что «Лацио» вел переговоры с Сарри о новом контракте до 2025 года, но сейчас они заморожены.

Тренер очень злится на руководство «Лацио» и рассматривает иные варианты продолжения карьеры.