Маурицио Сарри: «Увидел намного больше от «Ювентуса», чем ожидал»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии. Туринцы вышли на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Лацио».

— Важная победа, но впереди еще 12 игр, — цитирует итальянского специалиста Sky Sport Italia. — Я увидел намного больше, чем ожидал от своей команды. Нам не хватало энергичности, поэтому подбирали стартовый состав с акцентом на это.

В первом тайме «Интер» пытался прессинговать нас высоко и потратил много сил. После первого гола все изменилось. Мы обрели уверенность, а «Интер» ее потерял.

Дибала? Когда он появляется в такие моменты матча, это может стать для соперника катастрофой.