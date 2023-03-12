Сарри: «Нагельсманна коснулся Бог, а я родом с полей, сделанных из глины и грязи»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сравнил свой тренерский путь с Юлианом Нагельсманном, возглавляющим «Баварию».

«Нагельсманн, которого коснулся Бог, практически без опыта возглавляет один из крупнейших клубов Европы. Я родом с полей, сделанных из глины и грязи. Это был долгий и трудный путь, но я наслаждался им», — приводит слова Сарри журналист Альфредо Педулла.

64-летний итальянец возглавляет «Лацио» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне римляне с 49 очками занимают третье место в турнирной таблице серии А. До этого Сарри работал главным тренером «Ювентуса», «Челси», «Наполи» и «Эмполи». Он начинал тренерскую карьеру в низших итальянских лигах.