Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Он сказал, что ему понравилось определение, которое дал его коллега из «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола.

«Аталанта» — очень сильный соперник, который уже долгое время является непростым оппонентом для любой команды, — цитирует Сарри официальный сайт «Юве». — Самое красивое определение дал Гвардьола: это как поход к стоматологу. Ты можешь вылечиться, но будешь чувствовать боль".

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится 11 июля и начнется в 22.45 по московскому времени.