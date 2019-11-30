Маурицио Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о важности нападающего Криштиану Роналду для клуба.

— Криштиану — огромный ресурс для нас, — цитирует Сарри La Gazzetta dello Sport. — У него есть выносливость, но, возможно, ему сейчас не хватает резкости, чего и следовало ожидать.

У нас есть три нападающих с огромным потенциалом, поэтому мы всегда ожидаем от них многого. Криштиану хорошо тренировался, частично с командой и частично отдельно, но он готов. Все великие нападающие становятся раздражительными, если не забивают голы, и я думаю, что это здоровое отношение.