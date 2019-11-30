Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Маурицио Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»

17:54
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о важности нападающего Криштиану Роналду для клуба.

— Криштиану — огромный ресурс для нас, — цитирует Сарри La Gazzetta dello Sport. — У него есть выносливость, но, возможно, ему сейчас не хватает резкости, чего и следовало ожидать.

У нас есть три нападающих с огромным потенциалом, поэтому мы всегда ожидаем от них многого. Криштиану хорошо тренировался, частично с командой и частично отдельно, но он готов. Все великие нападающие становятся раздражительными, если не забивают голы, и я думаю, что это здоровое отношение.

Ясно, что Роналду не такой игрок, как все остальные, что бы вы ни говорили. Не все игроки одинаковы. Если бы кто-то не принял эту ситуацию, это было бы проблемой для них, а не для команды, но я не вижу таких проблем.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир