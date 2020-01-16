Маурицио Сарри: «Раздражает мысль, что кто-то выиграл больше «Золотых мячей, чем Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри намерен помочь лидеру команды Криштиану Роналду выиграть шестой «Золотой мяч». Именно такое количество наград у форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Я хотел бы помочь Криштиану выиграть шестой «Золотой мяч», — цитирует Сарри Goal. — Действительно раздражает мысль, что кто-то выиграл больше наград, чем он. Думаю о нем и думаю, что помогать ему — это моя цель и цель команды. Это будет правильно.

Дибала будет одним из претендентов в ближайшие годы. Я так думаю. Он собирается оставить след в мировом и европейском футболе в ближайшие годы.