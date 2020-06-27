Маурицио Сарри: «Пьянич уходит из «Ювенутса»? Ничего не слышал об этом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Миралема Пьянича в «Барселону».

— Пьянич больше не сыграет за «Ювентус»? Ничего не знаю об этом, мне такую информацию никто не сообщал, — цитирует Goal.com Сарри. — Все это нас мало интересует, рынок откроется нескоро. Миралем — профессионал и прекрасно понимает ситуацию. Я ничего не знаю о его возможном уходе, но меня это вовсе не беспокоит. Пьянич будет с нами до конца августа и надеюсь, что останется с нами и дальше.

Ранее сообщалось, что 30-летний Пьянич может перейти в «Барселону» в обмен на 23-летнего полузащитника «сине-гранатовых» Артура.