Сарри: «При мне Роналду забил больше всего мячей в чемпионате Италии»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о работе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Ювентусе».

«При мне Роналду забил больше всего мячей в чемпионате Италии, — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia. — Роналду был готов играть на позиции центрального нападающего в отдельных играх, когда возникала острая необходимость, но ему не слишком хотелось делать это на постоянной основе. Криштиану забивал по 35-40 мячей за сезон, играя ближе к флангу, так что такое предложение ему казалось практически абсурдным. И это можно понять, учитывая манеру его игры».

Напомним, что Сарри возглавлял «Ювентус» в сезоне-2019/20. При нем Роналду забил 37 мячей в 46 матчах за туринскую команду.